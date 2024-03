Evaristo Beccalossi è stato intervistato da Il Corriere della Sera e ha parlato di vari aneddoti della sua carriera e non solo

Evaristo Beccalossi, in passato centrocampo dell’Inter, ha parlato durante un’intervista de Il Corriere della Sera tra aneddoti passati e un sogno futuro.

BERSELLINI E IL RITIRO – «Io, lui e il preparatore. Uscivo in cerca di cibo, oliavo la porta della cucina, perché non cigolasse. Ma una sera mi ritrovo una torcia e una pistola puntate addosso: era il custode, ma che spavento”.

MULTE – «Sì, ma almeno per un paio ne valeva la pena. Ho detto che avevo un dolorino e sono andato a Monza per conoscere il mio idolo Villeneuve, sono entrato nella sua Ferrari, ho pranzato con lui. I motori erano la mia passione, ho anche incontrato Enzo Ferrari: accanto a questo omone con gli occhiali scuri e un alone di carisma c’ero io, coi capelli alla Cocciante/Branduardi. Mi vengono ancora i brividi. Un’altra volta ero al Giro d’Italia nell’ammiraglia che seguiva il mio amico Visentini: pioveva e dovevo controllare i numeri dei corridori, che li nascondevano».

FUTURO – «Il sogno sarebbe fare qualcosa alla casa madre: l’Inter».

