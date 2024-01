Evaristo Beccalossi si è espresso sulla corsa scudetto tra Inter e Juventus: le dichiarazioni

Beccalossi si è espresso a La Gazzetta dello sport sulla corsa scudetto tra Inter e Juventus:

«L’Inter sarebbe dovuta essere più lontana dalla Juventus in classifica. La Juve è molto competitiva e non è assolutamente da sottovalutare. Un lavoro profondo, di qualità con il materiale che ha. Ha saputo tirare fuori il meglio da questa squadra. Restare in scia all’Inter non è così scontato»

