Evaristo Beccalossi, ex centrocampista, ricorda ancora le vecchie sfide contro la Juve: ecco che cosa ha detto

Al Corriere della Sera, Evaristo Beccalossi ha parlato così del suo passato da centrocampista, nominando anche la Juve.

LE PAROLE – «Mi dicevano sei il più forte di tutti, fai vita sana, conservati. Ma per me era tutto bello: battere la Juve, sfidare grandi campioni, andare dal salumiere interista dopo il derby per farmi dare il prosciutto buono, il benzinaio milanista da sfottere».

