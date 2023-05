Chiara Beccari chiama la Juventus Women: l’attaccante sogna il ritorno in bianconero e lo dice con grande chiarezza

Chiara Beccari, attaccante di proprietà della Juventus Women ma in prestito al Como, ha parlato del suo futuro alla Bobo TV.

LE PAROLE – «Per il prossimo anno devo parlare con la società. Non ho scelto. Mi preme di giocare, non so ancora dove. Vorrei continuare ad essere convocata in Nazionale maggiore. La prima ocnvocazione è bella ma le difficoltà sono nel restarci. Vorrei tornare alla Juve nei prossimi anni e riuscire a giocare titolare lì».

