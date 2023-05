Stefano Pioli parla dopo la sconfitta dei rossoneri nell’andata delle semifinali di Champions League contro l’Inter

Stefano Pioli ha parlato a Prime Video dopo il ko del Milan contro l’Inter.

LE PAROLE – «L’Inter ha giocato meglio di noi nel primo tempo e ha fatto due gol, noi nel secondo ma non abbiamo segnato. Abbiamo sbagliato troppi palloni, al primo calcio d’angolo hanno segnato. Dovevamo fare più attenzione soprattutto sulla seconda rete. Volevamo avere un risultato diverso ma ci dobbiamo credere perchè le partite possono cambiare. L’obiettivo era di essere una squadra compatta e aggressiva, l’Inter ha vinto più contrasti e seconde palle e così prendi più in mano la partita e a realizzare due gol. Diventa difficile dal punto di vista tattico e mentale ma poi ho visto una grande reazione e da lì dobbiamo ripartire. Rabbia finale? Perché ho visto in tante situazioni metà e metà due pesi e due misure diverse».

