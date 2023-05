Simone Inzaghi vede la finale di Champions League dopo la vittoria contro il Milan: le dichiarazioni del tecnico dell’Inter

Simone Inzaghi ha parlato a Prime Video dopo il 2-0 dell’Inter al Milan.

LE PAROLE – «Sì, sono molto soddisfatto. Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, potevamo fare più di due gol ma è stata una grande gara. Siamo in vantaggio, ora ci sarà una gara di ritorno in casa col nostro pubblico. Sappiamo che dobbiamo fare ancora un grandissimo sforzo per un sogno».

