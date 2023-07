Beccari lascia la Juventus Women in prestito: UFFICIALE il nuovo trasferimento dell’attaccante di proprietà bianconera

Movimenti in uscita per la Juventus Women, che ha ufficializzato il passaggio in prestito di Chiara Beccari in Serie A.

Transfer Update | Chiara Beccari has joined Serie A side Sassuolo on loan. Good luck, Chiara! pic.twitter.com/YcPMvYX3zf — Juventus Women (@JuventusFCWomen) July 7, 2023

L’attaccante, di rientro dopo l’esperienza al Como, andrà ora a giocare, sempre con la stessa formula, al Sassuolo. E il club ha voluto farle gli auguri così.

