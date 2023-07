Cristiano Giuntoli raccontato da Massimiliano Maddaloni in esclusiva a Juventusnews24: ecco l’aneddoto sul nuovo direttore sportivo bianconero

Intervistato in esclusiva da Juventusnews24, Massimiliano Maddaloni ha svelato questo aneddoto su Cristiano Giuntoli risalente ai tempi del Carpi.

C’è qualche episodio in particolare che può raccontarci della sua esperienza a Carpi con il direttore?

«Una volta l’ho trovato, due ore prima dell’allenamento, in pantaloncini e maniche corte a tagliare l’erba del campo perché diceva che come la tagliava lui non la tagliava nessuno. Lui è attento anche a questo tipo di situazioni».

L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI JUVENTUSNEWS24 A MADDALONI

The post Retroscena Giuntoli, quel gesto incredibile a Carpi: «Lo fece due ore prima dell’allenamento» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG