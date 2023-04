L’ex centrocampista Valon Behrami ha preso la parola a DAZN, dove ha commentato la stagione dell’Inter: le dichiarazioni

Behrami è intervenuto a DAZN dove si è soffermato su uno dei problemi dell’Inter:

“Mancano delle gerarchie a differenza dei top club europei, molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League e le valutazioni sui calciatori della rosa saranno fatte anche in base al piazzamento in classifica”

