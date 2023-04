Valon Behrami commenta il pareggio tra Salernitana ed Inter, sostenendo che l’estremo difensore nerazzurro avrebbe potuto evitare il gol

A Dazn, Valon Behrami commenta così il pareggio tra Salernitana ed Inter, senza rinunciare a qualche critica nei confronti di Onana:

INTER– «André Onana aveva parecchio tempo per calcolare la traiettoria. Poteva fare meglio. Si complica per l’Inter. Sta dando segnali che è una squadra in confusione. Sotto la Curva vanno solo in quattro: o vai o non vai. Non c’è unione. Da questi piccoli episodi si percepisci. In campionato ogni partita ora è un dentro o fuori. È complicata la situazione specie se non raggiungi un buon risultato in Champions. Per Inzaghi è difficile parlare di questa gara ma si percepisce».

L’articolo Behrami: «Inter? Onana poteva calcolare la traiettoria» proviene da Inter News 24.

