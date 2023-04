Guillermo Ochoa ha elogiato non solo il talento dei giocatori dell’Inter, che hanno assediato la sua porta, ma anche la loro umanità

Ai microfoni di Sky Sport, super Guillermo Ochoa si toglie il cappello dinanzi alla grandezza dei giocatori dell’Inter, capaci di assediare la porta della Salernitana per 90′ e anche di complimentarsi con lui per l’ottima gara:

INTER- «La parata più complicata Penso quella di Correa, è difficile per un portiere perché guardi il cross e poi devi tuffarti sul secondo palo. Anche la parata di Barella e quella sulla linea dopo l’errore di Lukaku. Se i giocatori dell’Inter mi hanno detto qualcosa? Solo complimenti, è normale che loro fossero arrabbiati»

SALERNITANA- «È un punto importante per la salvezza, abbiamo lavorato bene. Candreva ha fatto un bel gol. Punto che vale tanto. Sono molto contento di giocare in Serie A. Guardavo i grandi portieri come Pagliuca, Toldo, Julio Cesar, Dida. Per me giocare qui vale molto. Voglio rimanere qui per molto tempo, vorrei arrivare a giocare il prossimo Mondiale»

L’articolo Ochoa: «Giocatori dell’Inter? Mi hanno fatto i complimenti» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG