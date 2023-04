Ai microfoni di Inter Tv, Stefan De Vrij racconta con amarezza il pareggio tra Salernitana ed Inter, parlando anche della Champions

Comincia a non credere più nella sfortuna Stefan De Vrij, che dopo il pareggio tra Salernitana ed Inter commenta così a Inter Tv la situazione in casa nerazzurra:

SFORTUNA? FORSE NO- «Se non chiudi le partite, succede quello che è successo oggi. E siamo già in un periodo dove gira male. Bisogna chiudere le partite, cercare la nostra fortuna perché poi non è più sfortuna se succede così spesso»

CHAMPIONS- «Benfica? Dobbiamo lasciarci tutto alle spalle, avremmo voluto andare lì con una vittoria. Ormai questa è andata. Ci andremo facendo tutto quello che possiamo per fare un buon risultato»

L’articolo De Vrij: «Gira male, ma se succede così spesso non è sfortuna» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG