Valon Behrami si è espresso sulla scelta dell’Inter di affidare la difesa della propria porta a Yann Sommer

Ai microfoni di Dazn Valon Behrami parla di Yann Sommer, scelto dall’Inter come sostituto di Onana.

Ecco pregi e difetti del portiere del Bayern Monaco:

LE PAROLE- «Sommer è il profilo migliore che c’è in giro per rimpiazzare Onana. Gioca bene con i piedi, è un difensore aggiunto e ha personalità nel giro palla. Il punto debole dell’estremo difensore svizzero è nelle uscite. Non gli piace lasciare la linea di porta»

L'articolo Behrami: «Sommer è il profilo migliore per l'Inter, ecco perchè» proviene da Inter News 24.

