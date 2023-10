Intervenuto negli studi Dazn, Valon Behrami, ha parlato dopo Salernitana-Inter.

«Turnover? Pian piano devi inserire altri giocatori, queste sono partite difficili ma nelle quali devi per forza fare rotazioni. Lautaro è leader di questa Inter, si sente trascinatore: era l’ultimo step da compiere per arrivare proprio al top europeo. Lautaro o Leao? Lautaro ha una maturità diversa, lo vedi in campo. E c’è una differenza tra i due: il portoghese va bene solo in alcuni contesti, ha sempre bisogno di spazio; l’argentino gioca ovunque”, sottolinea lo svizzero.»

L’articolo Behrami: «Turnover Inter a Salerno? Scelta giusta» proviene da Inter News 24.

