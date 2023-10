Il poker dell’Inter a Salerno, oltre a regalare 3 punti, consegna ai nerazzurri il quinto clean sheet in campionato su 7 partite stagionali.

Come riportato dal portale Opta, la squadra nerazzurra è anche l’unica squadra dei cinque maggiori campionati europei in corso a non aver ancora subito reti nel corso dei primi tempi.

