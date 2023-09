Torna al gol con il suo Belgio Romelu Lukaku: primi due gol della stagione per l’attaccante della Roma

Una doppietta in appena tre minuti per l’attaccante belga contro l’Estonia. Può sorridere Mourinho in vista del ritorno in campo in Serie A.

