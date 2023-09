In Spagna, e non solo, si continua a parlare del caso Rubiales e dopo le dimissioni, l’ex presidente dovrà presentarsi in tribunale

Secondo quanto riportato da La Siesta, dovrà presentarsi in Tribunale il prossimo 15 settembre per l’accusa di violenza sessuale e coercizione.

