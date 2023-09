L’episodio chiave del match valido per la sesta giornata del gruppo C delle qualificazioni ad Euro 2024: moviola Italia-Ucraina

L’episodio chiave della moviola del match tra Italia e Ucraina, valido per la sesta giornata del gruppo C delle qualificazioni ad Euro 2024. Dirige la sfida l’arbitro messicano Hernandez.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

29′ – Check del Var per quanto riguarda la posizione di Frattesi in occasione del secondo gol. Tutto bene e raddoppio valido per gli azzurri.

