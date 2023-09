Luciano Spalletti, Ct dell’Italia, ha parlato al termine della sfida contro l’Ucraina sulla prestazione degli azzurri

«Stasera dobbiamo essere contenti. Non possiamo sempre stare a pressare in attacco, altrimenti facciamo quelli pignoli e non va più bene. L’Italia è stata bene in campo e vinto con merito. Loro bravi nelle ripartenze, ma noi dobbiamo avere più qualità negli ultimi metri e sottoporta. Questa vittoria mi permette di preparare le prossime gare con più tranquillità».

