Domenico Tedesco, nuovo commissario tecnico del Belgio, ha diramato la lista dei convocati in vista in vista degli imminenti impegni della nazionale. Tra gli “italiani” presenti Saelemaekers e Lukaku, mentre non c’è Charles De Ketelaere per gli impegni con l’Under 21 nell’Europeo.

Portieri: Thibaut Courtois, Matz Sels, Thomas Kaminski, Arnaud Bodart.

Difensori: Ameen Al-Dakhil, Sebastiaan Bornauw, Timothy Castagne, Leander Dendoncker, Wout Faes, Arthur Theate, Jan Vertonghen.

Centrocampisti: Yannick Carrasco, Kevin De Bruyne, Olivier Deman, Orel Mangala, Alexis Saelemaekers (Milan), Youri Tielemans, Hans Vanaken.

Attaccanti: Michy Batshuayi, Jeremy Doku, Dodi Lukebaki, Romelu Lukaku (Inter), Lois Openda, Mike Trésor.

