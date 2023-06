L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku esprime tutte le sue sensazioni vissute in questa attesa che porta alla finale contro il Manchester City.

La CNN ha intervistato Romelu Lukaku che freme per giocare la finale di Champions League. “Non ho potuto guardare qualche finale di Champions League, ma ora, per grazia di Dio, posso giocarne una. Essere in questa posizione ora, avere la mia famiglia lì, sarebbe una cosa bellissima perché è come chiudere un cerchio. È una cosa bellissima, giocare probabilmente contro la migliore squadra del mondo”.

Champions League

“Voglio solo godermela, non avere pressioni, godermi il momento, andare lì per ottenere il miglior risultato possibile. Haaland? Penso che dominerà, con Mbappé, il calcio mondiale per i prossimi 10 anni. Prenderanno davvero il sopravvento (da Messi e Ronaldo) nei prossimi due anni. Il City è una squadra ben allenata… Guardiola è un ottimo allenatore perché ogni partita ha un piano di gioco diverso. Hanno schemi diversi in ogni partita… E sai (Haaland) con questi movimenti e il modo in cui aprono le difese alla fine, avrà occasioni da rete perché quei movimenti e gli schemi che fanno, si sincronizzano molto bene”.

