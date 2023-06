Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla Finale di Champions contro l’Inter

Intervistato da Sport Mediaset, Pep Guardiola si è espresso così sulla Finale di Istanbul tra il suo Manchester City e l’Inter di Inzaghi.

LE PAROLE –: «Noi favoriti? Questo a voi italiani piace, piace tanto. Volete dire che siamo favoriti? Ok, siamo favoriti. Contenti? Dai, andiamo a giocarla. Io vado lì per vincere la partita, ma non ho il minimo dubbio che per l’Inter sarà lo stesso. Ma, da quanto mi ricordo, a voi italiani piace tanto dire che gli altri sono favoriti. Volete dire così? Va bene».

L'articolo Guardiola: «City favorito? In Italia vi piace pensare così. Lo siamo, contenti?» proviene da Inter News 24.

