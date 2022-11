Martinez, ct del Belgio, è fiducioso nel ritrovare Lukaku per il Mondiale: «Crediamo che possa esserci per la fase a gironi»

Roberto Martinez, ct del Belgio ha spiegato in conferenza stampa la decisione di inserire Lukaku tra i convocati per il Mondiale. Di seguito le sue parole.

«Con Romelu abbiamo un piano chiaro. Gli ultimi giorni sono stati positivi per lui e al momento abbiamo la sensazione che potrà giocare un ruolo anche nella fase a gironi. Ma è difficile fare previsioni al riguardo. Dobbiamo prepararci alla fase a gironi, poi inizierà un’altra Coppa del Mondo e abbiamo la sensazione che Lukaku possa sicuramente farne parte, sarà in grado di avere un impatto. Abbiamo uno staff medico esperto: anche Witsel ha avuto un grave infortunio prima dell’Europeo, Kompany nel 2018 e si è messo in forma per la terza partita. Quindi non è un trattamento speciale per Lukaku. È un modo normale di lavorare».

L’articolo Belgio, Martinez: «Abbiamo la sensazione che Lukaku ci sarà ai gironi» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG