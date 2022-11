Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha parlato dopo la vittoria contro il Canada a Qatar 2022

Roberto Martinez ha parlato dopo l’esordio con vittoria a Qatar 2022 del suo Belgio. Le dichiarazioni ad HLN.

VITTORIA – «Questa è stata una partita difficile. Dobbiamo essere realistici: non abbiamo giocato bene. I canadesi erano più bravi di noi in quello che facevano. Abbiamo vinto grazie al talento e all’esperienza. Grazie alla qualità del nostro portiere siamo rimasti in partita con quella parata sul rigore. Il Canada avrebbe meritato di più in base alla sua prestazione».

L’articolo Belgio, Martinez: «Il Canada avrebbe meritato di più» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG