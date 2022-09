Ecco le parole dell’allenatore del Belgio che annuncia il ritorno di Lukaku all’Inter dopo l’infortunio subito.

In conferenza stampa, il selezionatore del Belgio, Martinez rivela i tempi di recupero di Lukaku, così il ritorno all’Inter: “Romelu sta facendo buoni progressi, la sua guarigione sta andando nella giusta direzione. Probabilmente tornerà a disposizione dell’Inter entro una settimana, non convocarlo è stata una scelta prudente: con Romelu era importante però non rischiare, perché una ricaduta con un infortunio di questo tipo sarebbe molto rischiosa in vista del Mondiale.”

Romelu Lukaku

Matteo Barzaghi a Sky Sport parla del match contro l’Udinese: “Udinese-Inter? Si parte da una condizione mentale buona dopo le due vittorie consecutive contro Torino in campionato e Viktoria Plzen in Champions League, ma anche con qualche cambio. Come Samir Handanovic. Per il capitano sloveno sarà come una partita particolare visto che è un ex dell’Udinese. Contro i friulani ha peraltro un ottimo score, dal 2013 non ha più perso a Udine. Sarà dunque una partita importante e bella.”

