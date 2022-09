Luis Enrique, ct della Spagna, ha parlato dell’esclusione di Ansu Fati dalla lista dei convocati per i prossimi impegni

LE PAROLE – «Ansu ha passato un periodo difficile, è in procinto di superarlo. Oggi è un giocatore migliore di quello che era con noi, ma gli manca fiducia dopo una lesione importante. Tutti noi crediamo in lui, siamo certi che andremo a vedere tra poco la sua miglior versione. Sono certo di questo, ma ad oggi non lo vedo in lista».

