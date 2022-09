Sono queste le parole del giornalista Fabio Caressa che parla della prestazione dell’Inter in Champions League.

Ecco le parole di Fabio Caressa sul proprio canale Youtube sulla prestazione dell’Inter in Champions League: “L’Inter ha vinto bene ma ha fatto il suo, era una vittoria obbligata contro il Plzen. Non sono tanto convinto del turnover in Champions. Ti giochi la prima manifestazione al mondo per club e devi fare bella figura, i cambi di Inzaghi hanno funzionato anche perché era contro il Plzen. Dzeko è un giocatore di livello internazionale e fa la differenza in campo internazionale.“

Edin Dzeko

Conclude così il giornalista: “Vedo cose che non mi convincono del tutto, sta facendo risultati ed è vero, è una squadra forte che deve trovare continuità, magari con Lukaku la troverà ma non è neanche detto perché cambierà il gioco. Vittoria importante perché non è mai semplice vincere.”

