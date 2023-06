Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, ha difeso Romelu Lukaku dalle recenti critiche. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Sono rimasto molto sorpreso dal modo in cui è stato criticato, è stato davvero eccessivo ai miei occhi. Per me è uno dei migliori attaccanti al mondo, non abbiamo dubbi sulle sue qualità. Non so come si senta Romelu, posso solo provare a indovinare, dovreste chiederlo a lui. Ma gli ho parlato, onestamente non ho sentito ne avesse bisogno. È stabile e forte. Lo stiamo supportando, siamo al suo fianco con tutto lo staff e la squadra».

