Domenico Tedesco, commissario tecnico del Belgio, ha parlato in conferenza stampa dopo la prestazione di Lukaku contro l’Azerbaigian.

PAROLE – «È stato eccezionale, sono molto felice di averlo nella mia squadra, come giocatore e come persona. Non sono solo felice, sono anche orgoglioso. È sempre difficile dirlo, ma penso che sia il miglior attaccante con cui abbia mai lavorato. Se usa il corpo, non può essere fermato. Conosce dov’è la porta ad occhi chiusi ed è sempre nella posizione giusta per essere servito. Se noto un’amicizia speciale con Doku? Anche Doku è un top player, l’avevo chiamato anche a marzo quando era al Rennes. Comunque ne vedo tante di amicizie, non solo tra lui e Lukaku. A proposito, Romelu è amico di tutti».

