Sembra terminata con ogni probabilità dopo un solo anno l’avventura nerazzurra dell’esterno italiano.

Raoul Bellanova sarà un nuovo giocatore del Torino, lo riporta Sky Sport: l’ex esterno dell’Inter firmerà un quadriennale con stipendio di 1,1 milioni a stagione e svolgerà le visite mediche all’inizio della prossima settimana.

Db Torino 17/03/2014 – campionato di calcio serie A / Torino-Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Urbano Cairo

I granata hanno anticipato l’Inter che avrebbe voluto negoziare con calma un nuovo accordo col Cagliari dopo aver rifiutato di riscattarlo per 7 milioni. Il club di Cairo verserà 8 milioni ai sardi; i nerazzurri avrebbero voluto tenerlo sebbene abbia giocato pochissimo la scorsa stagione quando era in prestito, solo 4 le presenze da titolare. Ora Marotta e Ausilio dovranno cercare un nuovo esterno destro con poche risorse economiche a disposizione anche se tornerà in rosa proprio dal Torino Valentino Lazaro.

L’articolo Bellanova accetta il Torino, visite mediche a giorni proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG