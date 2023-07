L’ex esterno del Cagliari non tornerà a Milano dove ha giocato in prestito nella passata stagione con poche fortune.

Il trasferimento era nell’aria e ora è diventato ufficiale: Raoul Bellanova è un giocatore del Torino, nulla da fare per l’Inter che voleva rinegoziare col Cagliari il suo acquisto. Subito dopo la firma del contratto l’esterno italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni.

stadio Olimpico Grande Torino

“Felice per la nuova avventura sono carico e non vedo l’ora di dimostrare tutto il mio valore, volevo sentirmi più protagonista, mostrare quello che so fare. Ho fatto un Europeo e mi sono reso conto che mi mancava tanto giocare, avere minuti sulle gambe. Non vedo l’ora di affrontare questa avventura. Arrivederci ai tifosi dell’Inter? Ma, sono interista da quando ero bambino, non si sa mai“.

