Bellanova: «Il mio idolo era Maicon, ricordo il suo gol al Milan…». Parla il terzino dell’Inter cresciuto in rossonero

Raoul Bellanova parla ai canali ufficiali dell’Inter. Le parole dell’esterno cresciuto nel settore giovanile del Milan.

«Idolo? Non poteva che essere Maicon, terzino destro dell’Inter. Essendo tifoso interista per me era unico, i suoi gol, quello sotto l’incrocio contro il Milan e da fuori area contro la Juventus, li conosco a memoria.»

The post Bellanova: «Il mio idolo era Maicon, ricordo il suo gol al Milan…» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG