Bellanova, l’Inter tratta con il Cagliari. Possibile nuovo prestito per il giovane esterno azzurro

I due diritti di riscatto in ballo in queste ore in casa Inter sono quelli di Acerbi (dalla Lazio) e di Bellanova (dal Cagliari).

Per l’esterno azzurro ci sarà da discutere con il Cagliari: possibile che la società chieda un nuovo prestito.

L’articolo Bellanova, l’Inter tratta con il Cagliari. Possibile nuovo prestito proviene da Inter News 24.

