Il laterale del Torino Raoul Bellanova non dimentica i suoi anni passati a Milanello.

Raoul Bellanova ha parlato di Milan-Torino e non solo in conferenza stampa. “Penso che un po’ di delusione ci debba essere in ognuno di noi. Ogni piccolo errore contro questa squadre può rovinare tutto. Siamo venuti a San Siro a giocarcela con il Milan”.

Le caratteristiche del Torino

“Il mister ha capito subito le qualità della squadra, abbiamo un centrocampo di grandi palleggiatori e tenendo il pallone puoi creare più occasioni. Io sapevo di dover aiutare stasera soprattutto in fase difensiva, ci devo lavorare ancora”.

Theo Hernandez

Sulla panchina iniziale di Theo Hernandez

“Theo oggi è il terzino sinistro più forte del mondo. Giocarci contro è molto stimolante. Poi dispiacere non ti fa quando vedi che dalla tua parte non c’è perché non gioca (ride, ndr)… Poi il Milan è pieno di campioni, quindi bisogna sempre dare il 100%”.

Un possibile ritorno al Milan

“Giocare qui è il sogno di tutti. Poi ora sono concentrato sul Torino”.

Emozione particolare

L’esterno ha parlato poi anche a Sky Sport: “Ho giocato nell’Inter, tifo Inter, ma il Milan mi ha accolto da piccolo e devo ringraziarlo altrimenti non sarei dove sono adesso, probabilmente o quasi sicuramente. Poi penso che San Siro sia lo stadio più bello del mondo quindi è sempre una grande emozione. Per quanto riguarda il gol segnato, mi prendo il gol per metà perché hanno dato autogol. Sono contento della rete, ma c’è dispiacere per i tre punti che non abbiamo portato a casa“.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG