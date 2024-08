L’allenatore del Torino Paolo Vanoli non si dispera nonostante i suoi abbiano visto svanire solo nel finale una vittoria molto vicina.

Nel clima elettrizzante che avvolge l’avvio della nuova stagione di Serie A, il Torino si è distinto per un’apertura di campionato che ha saputo regalare emozioni forti: i Granata strappano un pareggio per 2-2 contro il Milan. Al termine della partita, il tecnico dei piemontesi, Paolo Vanoli, condivide le sue impressioni in una conferenza stampa che rispecchia l’altalenante corsa emotiva della sua squadra durante questo primo, cruciale incontro.

Soddisfazioni

“È stato un esordio quasi perfetto. Sono emozionato, perché esordire a San Siro è stata una fortuna. Ho fatto i complimenti a questi ragazzi, perché hanno dimostrato di poter fare calcio contro una grande squadra. E questa è una base importante per fare qualcosa di più. È iniziato un processo, ci saranno alti e bassi. La differenza di oggi è stata nei cambi”.

Noah Okafor

Da 0-2 a 2-2 nel finale

“Porca zozza, ma quale debacle. È successo ciò che succede ad una squadra che affronta una grande squadra. Loro hanno dei cambi che ci hanno messo ancor di più sotto pressione”.

Il voto al suo esordio nella massima serie

“Inutile dare voti oggi. È un processo con alti e bassi. Era importante far capire a questi ragazzi che si possono fare cose importanti. Dobbiamo migliorare in tante cose; in fase di possesso siamo stati un po’ lenti e meno fluidi. Negli ultimi cinque minuti abbiamo avuto la paura di alzarci. Lavorando si può migliorare”.

