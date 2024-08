Il tecnico del Milan Paulo Fonseca non ha iniziato bene la sua avventura rossonera: ecco le sue impressioni sul 2-2 di ieri sera.

Il Milan riesce ad evitare la sconfitta col Torino solo in pieno recupero, Paulo Fonseca a DAZN riflette su ciò che non ha funzionato nella sua squadra. “Errori difensivi dovuti al comportamento di tutta la squadra piuttosto che solo dei difensori? Sono totalmente d’accordo, ho finito di dire questo ai giocatori. Penso si parla di un problema di difesa, ma è un problema generale. La squadra è stata molto passiva, poco aggressiva nella prima fase della loro costruzione, li abbiamo lasciati giocare. Siamo stati più aggressivi nel secondo tempo e abbiamo creato di più. Non è un problema di difesa ma collettivo”.

Rafael Leao

La prestazione di Leao

“Questo tipo di giocatori vivono di numeri. Rafa ha la capacità per fare più gol e assist. Oggi ci ha provato, gli è mancato solo il gol. Ha lavorato tanto per avere la possibilità di fare gol. Morata ha tanta esperienza, può creare spazi per Rafa. Il problema non è offensivo, abbiamo tante soluzioni e strutture. Il problema è la passività della squadra in fase difensiva”.

La certezza

“La mia fiducia è la stessa, non ho perso la fiducia nei miei giocatori: non ho dubbi sulla loro qualità. Abbiamo la necessità di lavorare più insieme come squadra. Non si cambia in un giorno, abbiamo 5 settimane di lavoro. Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare questi aspetti”.

