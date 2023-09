Intervenuta ai microfoni di Rai Sport, la mental coach Mara Bellerba ha analizzato la situazione di Pogba in casa Juve.

POGBA – «I motivi sono tantissimi, in un momento come questo il giocatore starà attraversando un periodo di caos mentale e ha sempre ribadito in tutte le interviste che questo momento nero parte dall’anno scorso. Quando intorno a te non ti puoi fidare più di nessuno nasce un problema di identità. Il problema psicologico è grosso alla base e stiamo parlando di un essere umano e non di campioni, stiamo parlando della sofferenza di un essere umano che in questo momento probabilmente ha una crisi di identità. Fuori dall’Italia è normale avere un mentale coach o uno psicologo dello sport».

