Il giornalista de Il Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha fatto il punto su cosa potrebbe succedere al club nerazzurro nei prossimi giorni.

Marco Bellinazzo a Sportitalia ha analizzato il comunicato di Oaktree e provato ad immaginare come il fondo gestirà l’Inter. “Non c’è dubbio sul fatto che Oaktree lavorerà per consolidare quella che è la posizione dell’Inter. La priorità è indicata appunto nel perseguire ulteriormente il risanamento finanziario, il che non significa necessariamente tagliare i costi”.

Sui possibili tagli

“Oaktree è consapevole che un taglio eccessivo dei costi significherebbe abbassare il livello della squadra. E’ chiaro che l’obiettivo è quello di lucidare ulteriormente il bilancio, sistemarlo rendendolo più solido. In un anno che per l’Inter si preannuncia molto importante”.

Le prossime mosse

“C’è una buona notizia su tutte per l’Inter: si esce un po’ dall’incertezza legata alla gestione di Zhang degli ultimi anni, almeno dal punto di vista finanziario. La prospettiva nel breve termine sarà comunque quella di portare a compimento i rinnovi e le operazioni già impostate. Non si prevedevano già da prima grossi colpi, piuttosto di confermare la squadra”.

Steven Zhang

La trattativa per il rinnovo di Lautaro

“E’ chiaro che normalmente in questi casi si opera in termini di ordinaria amministrazione fino a che i i tempi tecnici per l’escussione del pegno non saranno rispettati. Ora vedremo la risposta di Zhang, ma dovrebbero essere relativamente brevi. Va capito come sarà gestito il rinnovo di Lautaro, perché evidentemente il prolungamento alle cifre che sono circolate non rientra nell’ordinaria amministrazione, quindi ci sarà un confronto con quelle che sono le politiche di Oaktree. Per fortuna dell’Inter però, la società non si trova nella situazione indicata nel comunicato del 2021, non c’è crisi finanziaria. Qui si parla di equilibrio dei conti con la prospettiva di aumentare i ricavi la prossima stagione. Quindi anche un rinnovo come quello dell’argentino può diventare accessibile considerando l’importanza del giocatore e della stagione che il club dovrà affrontare”.

L’articolo Bellinazzo: “Ecco perché non ci saranno tagli eccessivi, buone notizie anche se il rinnovo di Lautaro non è ordinaria amministrazione” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG