Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha chiarito che mercato ci sarà da aspettarsi dalle big italiane.

Radio 24 ha intervistato Marco Bellinazzo che ha parlato di calciomercato e dei margini di manovra di Inter ma non solo. “Ci sono squadre che hanno raggiunto un certo equilibrio tra entrate e uscite: il Milan, per esempio, tornerà in utile dopo tanti anni, mentre l’Inter ha incassato tanto da Champions e stadio e attutito i suoi problemi in qualche modo”.

Piero Ausilio

“Sappiamo che c’è il FFP, con paletti non noti perché sono stati stipulati patti riservati con la UEFA. Dentro questi parametri c’è attenzione su entrate e uscite in sede di mercato. Il Milan ha qualche margine, il Napoli sicuramente; vedo una situazione più difficile per Roma, Juventus e Inter. Eccessivo, però, l’articolo scritto dal New York Times nel dipingere la situazione economica dei nerazzurri. Ci sono 45 milioni di euro di oneri finanziari da sopportare ogni anno per l’Inter, praticamente 1-2 giocatori sul mercato“.

