Gianni Infantino, presidente della FIFA, svela il suo nuovo piano contro il razzismo e il ruolo offerto a Vinicius

Gianni Infantino, presidente FIFA, ha parlato così del problema razzismo in un’intervista concessa a Reuters.

LE PAROLE – «Non ci sarà più calcio in caso di razzismo. Le partite dovrebbero essere interrotte immediatamente quando questo accade. Adesso basta. Ho chiesto a Vinicius di guidare un gruppo di giocatori che presenterà punizioni più severe contro il razzismo e che saranno successivamente implementate da tutte le autorità calcistiche del mondo. Dobbiamo ascoltare i giocatori e ciò di cui hanno bisogno per lavorare in un ambiente più sicuro. Siamo molto seri al riguardo. Applicheremo punizioni molto brusche e forti per porre fine una volta per tutte al problema del razzismo nel calcio. Non possiamo più tollerare il razzismo. Come presidente della FIFA, sento di doverne parlare personalmente con Vinicius».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG