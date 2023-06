L’ormai ex difensore dell’Inter Milan Skriniar ha ammesso di non aver vissuto un buon momento da quando ha comunicato di non voler rinnovare.

Milan Skriniar ha parlato ancora di Inter dal ritiro della sua nazionale. “Da quando ho detto all’Inter che non ero d’accordo con la loro proposta per il rinnovo del contratto, sui media sono cominciate ad apparire cose che non erano vere. Mi ha colpito ed è stato difficile anche per la mia famiglia”.

Milan Skriniar

“Certo, lo capisco, perché fa parte del lavoro, ma se qualcuno prende una decisione che non piace a qualcuno, viene subito preso di mira. Sono arrivati ​​tutti i tipi di insulti, quindi è stato difficile. Soprattutto per la famiglia. Ho sempre cercato di dare il massimo per la squadra. Ho lottato e provato. Sfortunatamente, è arrivato un infortunio che mi ha messo da parte. È un peccato non aver subito l’operazione prima perché avrei potuto essere disponibile prima”.

