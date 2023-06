Follie dall’Arabia Saudita per Alvaro Morata, che potrebbe lasciare l’Europa a fronte di una super offerta di ingaggio

L’Al-Taawon vuole a tutti i costi Alvaro Morata ed è pronto a non badare a spese per il suo sì, che potrebbe costare ben 50 milioni di euro a stagione di ingaggio.

Una proposta presa in considerazione dal giocatore che, però, con la sua famiglia preferirebbe rimanere in Europa, specialmente dopo aver rinnovato con l’Atletico Madrid. Secondo Marca, la destinazione preferita in caso d’addio sarebbe l’Italia.

