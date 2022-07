Parla Marco Bellinazzo che è intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati per discutere delle finanze dell’Inter.

Queste le parole del giornalista Marco Bellinazzo che discute a tutti convocati della situazione finanziaria dell’Inter, queste le parole: “Non mi meraviglia, anche perché i fondi USA hanno raccolto una ventina di miliardi in questi anni da investire nello sport business. Molti reinvestiti anche in Europa sul calcio. Il mercato americano ha molto interesse per il calcio italiano, tipo la Sampdoria. Siamo nella fase in cui l’espansione americana è più forte di fronte alla ritirata cinese. Però l’Inter ha già Oaktree, non ha bisogno di un altro fondo.“

Sede Inter

Criscitiello parla così: “Credo che Inter e Juventus partiranno con i favori del mercato anche quest’anno, poi il campo dirà qualcosa di diverso magari. Un Bremer per il Napoli sarebbe tanta roba, Koulibaly è al dentro o fuori. Dobbiamo capire se Cairo manterrà la parola con Bremer, sul valore dato al giocatore, perché anche quello è un punto di domanda.” Conclude.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG