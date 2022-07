Analizziamo i costi dell’affare Angel Di Maria alla Juventus, ecco quanto costa a bilancio l’argentino. Ecco le cifre.

Il nuovo giocatore della Juventus, l’esterno ex Paris Saint Germain, l’argentino Angel Di Maria ha firmato un contratto di un solo anno con uno stipendio lordo di 11,1 milioni di euro. Per un peso a bilancio di circa 12,4 milioni di euro per la stagione che verrà. Inoltre sono stati pagati dai bianconeri al procuratore un onere accessorio di 1,3 milioni di euro che saranno pagati entro un anno.

Intanto a Twitch, l’argentino rivela le sue prime parole in bianconero: “Per me è una nuova tappa. Sono molto felice. Sin dal primo momento in cui ho detto sì, mi sono sentito subito a casa, come in una famiglia in cui si prendono cura di te. Questo mi rende veramente felice. Sono qui per vincere trofei”.

Conclude: “Cosa prometto ai tifosi? L’impegno, il sacrificio e la mentalità di vincere il maggior numero di trofei possibili. L’unica cosa che posso promettere è impegno e sacrificio per vincere, darò sempre il massimo, questo non mancherà mai, speriamo di poter vincere tutto“.

