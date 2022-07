Scopriamo perché la dirigenza del Milan spera che Paquetà venga ceduto dal Lione in qualche altra squadra durante questo calcio mercato.

Alcune volte capita che una squadra faccia il tifo per un altra, alcune volte anche rivale, come nel caso dell’Inter nei confronti della Juventus sulla cessione di Zaniolo, questo è il caso del Milan con il Lione per Paquetà. Molte volte e stanno anche crescendo vertiginosamente le clausole del ricavo sulla futura cessione. I rossoneri vantano il 15% sulla rivendita del giocatore brasiliano.

sede Milan

Lo stesso presidente del Lione Jean MIchel Aulas ha annunciato la possibile cessione del trequartista brasiliano, ecco le sue parole: “È vero, abbiamo ricevuto proposte per Paquetà. Ci sono alcuni giocatori che si sentono parte completa del progetto, mentre ce ne sono altri che la vedono diversamente. Economicamente, abbiamo l’obiettivo di seguire le nostre idee e i nostri obiettivi e inoltre il tecnico ci ha dato un’opinione. Poi c’è quello che vuole il calciatore.“

