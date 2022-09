Queste le parole Marco Bellinazzo, che a Tutti Convocati parla a livello finanziario dell’Inter ecco la situazione.

Marco Bellinazzo famoso giornalista, parla a Tutti Convocati della situazione finanziaria dell’Inter, facendo particolare attenzione sulla situazione Skriniar: “L’Inter può lasciarlo andare via a zero? Chiaramente no, ma credo che nessuno se lo possa permettere. Sicuramente è molto meglio prendere venti milioni a gennaio che perderlo a zero. Quando è stato tolto Skriniar dal mercato è stato dato un segnale alla squadra, che si pensava potesse dare un segnale emotivo: non è stato così, ma l’Inter si è presa un rischio. Avesse ceduto Skriniar in estate avrebbe dovuto investire quasi tutti i ricavi per un sostituto, a gennaio dovranno essere fatte altre valutazioni.“

Milan Skriniar

Conclude così il giornalista: “L’Inter ha dovuto lavorare molto sull’autofinanziamento e sui conti da sistemare, c’è da un anno e mezzo la ricerca attraverso un advisor di qualcuno che aiuti. Quando sei sul mercato può accadere di tutto.“

