Marco Bellinazzo famoso giornalista in ambito finanziario parla a SportItalia della situazione della Juventus.

Sono queste le parole con cui il giornalista Marco Bellinazzo esperto in ambito finanziario delle società calcistiche parla così a SportItalia, sulla Juventus: “Il 20 gennaio sarà una data spartiacque, potrebbe essere l’occasione in cui la Procura Federale riuscirà a dimostrare l’esistenza di quel piano per realizzare plusvalenze in maniera intenzionale. Piano, ovviamente, concordato con altre società: bisognerà dunque verificare l’esistenza di quel dolo che può essere alla base di condanne importanti, in ambito sportivo ma non solo.“

Conclude così il giornalista: “Non basta contestare però questi valori gonfiati, dato che nel sistema calcistico non esiste un criterio oggettivo per determinare il corretto valore di un calciatore. Proprio per questo in passato sono state arenate varie inchieste, a gennaio capiremo se la Procura ha qualche carta in più rispetto alla semplice contestazione del valore.”

