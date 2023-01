Sono queste le parole del nuovo presidente della Juventus, Ferrero, che da la sua prima dichiarazione al nuovo CDA.

Ecco le parole del nuovo presidente della Juventus, Ferrero, che si presenta al nuovo CDA, queste le parole raccolte da JuventusNews24.com: “Qui, per i tifosi, voglio essere chiaro: quando ho assunto questo impegno, l’ho fatto con l’idea di dare il massimo per la Juventus. Insieme al CdA e al nuovo ad lavoreremo per costruire un futuro pari con il suo passato, glorioso, di 125 anni. Un passato che ha fatto di questa società una gloria, la più forte società italiana. Quando parlo di Juventus parlo di tutta la Juventus: che lavora sul campo e fuori dal campo.“

Conclude l’estratto: “Come sapete, prossima settimana e nei prossimi mesi ci aspettano delle sfide, per le quali noi come CdA riteniamo di avere l’esperienza, la competenza, la determinazione per difendere la Juventus, la nostra squadra in tutte le sedi competenti. Parlo della sede penale, sportiva e civile. Lo faremo con determinazione, con rigore, con pacatezza e senza nessuna forma di arroganza. Abbiamo sempre rispettato, rispettiamo e sempre rispetteremo coloro che saranno chiamati a giudicarci.”

