Sono queste le parole di Gianfranco Teotino che parla a Sky CalcioMercato l’originale sulla penalizzazione inflitta alla Juventus.

Ecco le parole di Gianfranco Teotino, il giornalista a Sky Calciomercato l’Originale parla così della penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juventus: “Non so quanta speranza c’è di vedere annullata la sentenza. Si dovrebbe stabilire che le prove non sono utilizzabili e che non poteva essere revocata la sentenza di proscioglimento. O si annulla, o viene confermata. L’aggravamento della sanzione va spiegato in modo semplice, cioè che Chinè stesso nella sua requisitoria aveva detto che la pena doveva essere afflittiva per estromettere la Juve dall’Europa.“

Alla BoboTV, Antonio Cassano la pensa così: “Se vale per la Juventus, deve valere per tutte le squadre di calcio italiane. La legge deve valere per tutti. Se la Juve ha sbagliato è giusto che paghi, ma devono pagare anche gli altri. In questo caso sono dalla parte della Juve.“

