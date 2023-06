Il giornalista del Sole 24 Ore Marco Bellinazzo ha tranquillizzato i tifosi nerazzurri riguardo l’indebitamento del club.

Radio Nerazzurra ha intervistato Marco Bellinazzo che ha parlato del futuro societario dell’Inter partendo dall’articolo del New York Times che dipingeva una situazione drammatica. “Sostanzialmente, se ho interpretato bene, hanno guardato il bilancio chiuso a giugno 2022 in cui il debito lordo ammonta a quella cifra. Non hanno considerato però una serie di elementi positivi del bilancio del club nella parte finanziaria come disponibilità liquide o crediti che fanno scendere l’indebitamento”.

“L’articolo del NYT l’ho trovato un po’ eccessivo, bisogna capire quale sarà la rendicontazione a fine anno, che terrà conto di qualche elemento negativo come DigitalBits ma anche tanti aspetti positivi legati alla cavalcata in Europa e non solo. Il valore di una finalista di Champions dovrebbe essere anche più alto (rispetto ad 1.2 miliardi di euro richiesti da Zhang, ndr), si tratta di incontrare sul mercato un compratore attento: lo United sta passando di mano per 5-6 miliardi. L’Inter ha il problema dell’indebitamento, ma viene incluso nel prezzo: non ha un impianto di proprietà ma potrebbe avere un percorso più chiaro sulle infrastrutture. Questo potrebbe far lievitare il valore. Credo che l’idea di Zhang sia quella di continuare a guidare un club che si sta apprezzando e ricollocando sul palcoscenico internazionale in attesa di capire i margini di manovra: sul mercato c’è una guerra tra la finanza americana e araba per conquistare spazio e l’Inter potrebbe finire in una sorta di asta qualora la Cina decidesse di rinunciare all’ultimo investimento importante che resta in un club europeo. Questo va messo a raffronto con gli scenari politici cinesi che non sempre sono decifrabili“.

